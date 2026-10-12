जायन मैरी खान ने साझा किया वीडियो

मुंबई प्रदर्शन: आमिर खान की भांजी ने दिखाए चोट के निशान, बोलीं- और कितना डराओगे?

लेखन ज्योति सिंह 10:30 am Oct 12, 202610:30 am

क्या है खबर?

आमिर खान की भांजी और अभिनेत्री जायन मैरी खान मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद से चर्चा में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह कैमरे के सामने अपने चोट के निशान दिखाती हुई नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि ज्यादा डराने से डर खत्म हाे जाता है। बता दें, पुलिस ने जायन को हिरासत में लेने के कुछ घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया था।