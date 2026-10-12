हंसल मेहता की सीरीज से धमाकेदार वापसी करेंगी बिपाशा बसु, ये सितारे भी होंगे साथ

ऑलमाइटी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सीरीज का ऐलान किया है।

उन्होंने कलाकारों और क्रू के साथ की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'बहुत खुशी और कृतज्ञता से भरे दिल के साथ, हम यह साझा करते हुए खुश हैं कि हमने एक और खूबसूरत सिनेमाई सफर की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसकी कहानी वाकई खास है और हमारे दिलों के बेहद करीब है।'

उन्हाेंने बताया कि कहानी का नाम अभी तय नहीं हुआ।