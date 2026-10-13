गुल्लू और नकुल के झगड़े का प्रोमो आया

'बिग बॉस 20': गुल्लू और नकुल की लड़ाई का प्रोमो जारी, जानिए क्यों छिड़ी थी जंग

लेखन ज्योति सिंह 06:57 pm Oct 13, 202606:57 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में जाने-माने इन्फ्लुएंसर नकुल ढुल वाइल्ड कार्ड बनकर आए। हैरानी की बात रही कि उन्हें घर में आए 24 घंटे भी नहीं बीते और सोशल मीडिया पर चर्चे शुरू हो गए कि उन्हें बिग बॉस द्वारा बेघर कर दिया गया है। दावा किया गया कि इसके पीछे नकुल और गुल्लू के बीच का झगड़ा था। अब निर्माताओं ने उस झगड़े का पहला आधिकारिक प्रोमो जारी किया है, जिसमें दोनों लड़ते दिख रहे हैं।