आयुष्मान-सारा की 'उड़ता तीर' का दूसरा ट्रेलर जारी, जानिए इस बार क्या है खास

'उड़ता तीर' का पहला ट्रेलर 23 सितंबर को जारी हुआ था, जो आयुष्मान के पाकिस्तानी जासूस के किरदार से पर्दा उठाता है। वहीं दूसरे ट्रेलर में उनके कुछ अनोखे कारनामे दिखे हैं।

भारत में आकर उनकी याददाश्त खो चुकी है और अब वह देशभक्ति का चादर ओढ़कर अपने ही देश के लोगों को मारने के लिए आतुर दिखते हैं। इसमें दिवंगत अभिनेता मुकुल देव आतंकवादी के रूप में नजर आए हैं।

फिल्म 23 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों का रुख करेगी।