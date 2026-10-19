'उड़ता तीर' से आयुष्मान-सारा का नया गाना हुआ जारी, अरिजीत सिंह ने दी आवाज

सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा निर्मित यह गाना एक रोमांटिक वाइब देता है, जिसमें आयुष्मान और सारा की क्यूट केमिस्ट्री देखने लायक है। आवाज भले अरिजीत की हो, लेकिन वीडियो में अभिनेता गिटार के साथ अपना हुनर दिखा रहे हैं।

'चन्न' के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं और सचिन-जिगर ने कंपोज किया है।

'पति पत्नी और वो दो' (2026) के बाद, 'उड़ता तीर' आयुष्मान और सारा की दूसरी फिल्म है जो 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।