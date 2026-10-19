आयुष्मान खुराना की 'उड़ता तीर' को रिलीज से पहले झटका, इस राज्य में नहीं मिली इजाजत

आयुष्मान खुराना की 'उड़ता तीर' को रिलीज से पहले झटका, इस राज्य में नहीं मिली इजाजत
क्या है खबर?
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' इस हफ्ते रिलीज के लिए तैयार है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित, पहले इस जासूसी कॉमेडी ड्रामा को 9 अक्टूबर को रिलीज करने की योजना थी, लेकिन अजय देवगन अभिनीत 'दृश्यम 3' के टकराव से बचने के लिए योजना बदल दी गई। इस बीच, खबर है कि फिल्म को अपने ही पड़ोसी देश नेपाल में अड़चन का सामना करना पड़ रहा है।
अनुमति
'उड़ता तीर' को सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 'उड़ता तीर' को नेपाल में सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है।
नेपाल सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी बिशाल भंडारी द्वारा फिल्म निर्माताओं को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें फिल्म की अनुमति इसलिए अस्वीकार कर दी गई है क्योंकि यह (निर्माण, प्रदर्शन और वितरण) अधिनियम, 2026 BN की धारा 5(3) के अंतर्गत प्रतिबंधित विषय वस्तु के अंतर्गत आती है।
इस कारण फिल्म पड़ोसी देश में रिलीज नहीं हो सकेगी।
रिलीज
जासूस के किरदार में दिखेंगे आयुष्मान, इस दिन हो रही रिलीज
आकाश ए कौशिक के निर्देशन में बनी फिल्म 'उड़ता तीर' एक पाकिस्तानी जासूस (आयुष्मान) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हिंदुस्तान में घुसपैठ करता है लेकिन अपनी याददाश्त खो बैठता है।
वह खुद को एक कट्टर भारतीय देशभक्त समझने लगता है, जिससे अराजकता और मनोरंजक माहौल बन जाता है।
फिल्म में गुलशन ग्रोवर, राम कपूर, दिवंगत अभिनेता मुकुल देव और राहुल बोस समेत कई सितारे मौजूद हैं।
यह 23 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है।