'उड़ता तीर' इस देश में नहीं होगी रिलीज

आयुष्मान खुराना की 'उड़ता तीर' को रिलीज से पहले झटका, इस राज्य में नहीं मिली इजाजत

लेखन ज्योति सिंह 11:40 am Oct 19, 202611:40 am

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' इस हफ्ते रिलीज के लिए तैयार है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित, पहले इस जासूसी कॉमेडी ड्रामा को 9 अक्टूबर को रिलीज करने की योजना थी, लेकिन अजय देवगन अभिनीत 'दृश्यम 3' के टकराव से बचने के लिए योजना बदल दी गई। इस बीच, खबर है कि फिल्म को अपने ही पड़ोसी देश नेपाल में अड़चन का सामना करना पड़ रहा है।