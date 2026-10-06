एटली ने अनंत अंबानी को बताया अपना खास दोस्त, कही दिल छू लेने वाली बात

एटली ने अनंत की शादी में पहनी 'अनंत की ब्रिगेड' वाली चोली के बारे में बात करते हुए कहा, "अनंत मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वह मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं। मुंबई में जब मैं मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने मेरा हाथ थामा है, इसलिए लोग चाहे कुछ भी कहें, वह मेरे दोस्त हैं। उन्हें जो कहना है, कहने दें। हम अपने काम से साबित करेंगे। मेरा जवाब हमेशा मेरी फिल्में रही हैं।"