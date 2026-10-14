'खोसला का घोसला 2' को मिली नई रिलीज तारीख, करना होगा अगले साल तक का इंतजार
क्या है खबर?
अनुपम खेर की फिल्म 'खोसला का घोसला 2' की रिलीज के लिए लंबा इंतजार करना होगा। पहले इसे 28 अगस्त, 2026 को रिलीज करने की योजना थी, लेकिन अब निर्माताओं ने एक आधिकारिक पोस्ट के जरिए इसकी नई रिलीज तारीख से पर्दा उठाया है। यही नहीं, निर्माताओं ने फिल्म का एक नया और मजेदार पोस्टर भी जारी किया है। यह 2006 में आई 'खोसला का घोसला' का सीक्वल है, जिसका निर्देशन प्रशांत भागिया और प्रिया मिश्रा ने किया है।
पोस्ट
इस दिन सिनेमाघरों में आएगा खोसला परिवार
निर्माताओं ने 'खोसला का घोसला 2' का नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें अनुपम, बोमन ईरानी, रणवीर शौरी, किरण जुनेजा, तारा शर्मा और परवीन डबास जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं।
वहीं, नए चेहरे के रूप में रवि किशन इस सीक्वल का हिस्सा बन गए हैं।
कैप्शन दिया गया, 'सौदा पक्का। खोसला परिवार सिनेमाघरों पर कब्जा करने के लिए तैयार है।' इसमें बताया गया है कि फिल्म अब 5 मार्च, 2027 को सिनेमाघरों का रुख करेगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
'KHOSLA KA GHOSLA 2' GETS A NEW RELEASE DATE... #KhoslaKaGhosla2 – the much-awaited sequel to the cult classic – is all set to arrive in cinemas on 5 March 2027.— taran adarsh (@taran_adarsh) October 13, 2026
Directed by Priya Mishra and Prashant Bhagia, the film stars Anupam Kher, Boman Irani, Ranvir Shorey, Parvin Dabas,… pic.twitter.com/J1uxyAFzkv