'खोसला का घोसला 2' इस दिन देगी सिनेमाघरों में दस्तक

'खोसला का घोसला 2' को मिली नई रिलीज तारीख, करना होगा अगले साल तक का इंतजार

लेखन ज्योति सिंह 09:24 am Oct 14, 202609:24 am

क्या है खबर?

अनुपम खेर की फिल्म 'खोसला का घोसला 2' की रिलीज के लिए लंबा इंतजार करना होगा। पहले इसे 28 अगस्त, 2026 को रिलीज करने की योजना थी, लेकिन अब निर्माताओं ने एक आधिकारिक पोस्ट के जरिए इसकी नई रिलीज तारीख से पर्दा उठाया है। यही नहीं, निर्माताओं ने फिल्म का एक नया और मजेदार पोस्टर भी जारी किया है। यह 2006 में आई 'खोसला का घोसला' का सीक्वल है, जिसका निर्देशन प्रशांत भागिया और प्रिया मिश्रा ने किया है।