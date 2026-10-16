बुसान के मंच पर चमकी तमिल फिल्म 'सेल्वी'

बुसान फिल्म फेस्टिवल में तमिल फिल्म 'सेल्वी' का डंका, दो-दो पुरस्कार जीतकर बढ़ाया भारत का मान

लेखन नेहा शर्मा 11:17 am Oct 16, 202611:17 am

क्या है खबर?

31वें बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में तमिल फिल्म 'सेल्वी' ने 2 बड़े पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अंजलि पाटिल अभिनीत इस फिल्म ने 'ताइपे फिल्म कमीशन अवॉर्ड' और 'हायलाइफ विजन अवॉर्ड' जीते हैं। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड प्रीमियर के बाद से ही फिल्म को वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है। बुसान के इस प्रतिष्ठित मंच पर मिली ये दोहरी जीत न सिर्फ तमिल सिनेमा, बल्कि पूरे भारतीय फिल्म जगत के लिए गर्व का पल है।