निर्देशक शशांक वालिया बुसान में 'बर्ड्स इन द डार्क' की जीत पर बोले- 'यह लोगों की फिल्म है'

यह फिल्म ग्रामीण पंजाब की पृष्ठभूमि पर बनी है और इसे पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया है।

'बर्ड्स इन द डार्क' जाति, लिंग, वर्ग, मजदूरी, न्याय और प्यार जैसे विषयों को गहराई से दिखाती है। इसमें मौली सिंह और सपना दास जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं।

रीमा कौर, हंसल मेहता और साहिल सैगल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। यह जीत बताती है कि स्वतंत्र पंजाबी सिनेमा की पहचान अब दुनिया भर में बढ़ रही है।