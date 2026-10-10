चोर बाजार से खरीदी गई थी मिस्टर इंडिया की जैकेट

अनिल कपूर ने खोला राज, बताया कहां से खरीदी गई थी 'मिस्टर इंडिया' की जादुई जैकेट

लेखन सयाली 02:57 pm Oct 10, 202602:57 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अनिल कपूर एक नए शो के साथ धमाल मचाने को तैयार हैं। उनका गेम शो 'इंडिया के टॉप 1%' स्टार प्लस और जिओ हॉटस्टार पर 19 सितंबर को रिलीज होने वाला है। इस शो के सेट पर अभिनेता ने एक चौकाने वाला खुलासा किया है। अनिल ने बताया कि 'मिस्टर इंडिया' में उन्होंने जो जैकेट पहनी थी, उसे किसी डिजाइनर स्टोर के बजाय मुंबई के एक चोर बाजार से खरीदा गया था।