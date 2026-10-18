अक्षय कुमार के करियर का सबसे अनोखा किरदार

अक्षय कुमार का अब तक का सबसे अतरंगी किरदार, 'हेरा फेरी' भी भूल जाएंगे आप

लेखन नेहा शर्मा 03:35 pm Oct 18, 202603:35 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अक्षय कुमार और दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। ये प्रियदर्शन के करियर की 99वीं फिल्म होगी, जिसे रमेश तौरानी बना रहे हैं। 70 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित इस अतरंगी कॉमेडी फिल्म में अक्षय कुमार एक अनोखे और सिरफिरे बाघ के शिकारी का किरदार निभाएंगे। ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद इस पसंदीदा जोड़ी का ये नया अवतार फैंस का भरपूर मनोरंजन करने वाला है।