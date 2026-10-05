'दृश्यम 3' के लेखक ने अपना अनुभव साझा किया

'दृश्यम 3' के लेखक का खुलासा, फिल्म के 100 से ज्यादा संस्करण लिखे

लेखन ज्योति सिंह 11:56 am Oct 05, 202611:56 am

क्या है खबर?

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' दुनियाभर में 270 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर चुकी है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर फिल्म को मिली इस सफलता और इसके क्लाइमैक्स के चर्चे हर तरफ हैं। इस बीच, फिल्म के पटकथा लेखक आमिल कीयन खान ने 'दृश्यम 3' पर अपने काम करने का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के 100 से ज्यादा संस्करण उनके द्वारा लिखे थे, जिनकी गिनती उन्हें याद भी नहीं।