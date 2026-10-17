बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे इमरान खान

'भारत छोड़ो' नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे इमरान खान, लगाई तुरंत रोक की गुहार

लेखन नेहा शर्मा 07:11 pm Oct 17, 202607:11 pm

क्या है खबर?

अभिनेता इमरान खान ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के उस नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। अधिवक्ता जुल्फीकार मेमन, परवेज मेमन और चिराग नाइक के माध्यम से दायर इस याचिका पर सोमवार को जल्द सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष उल्लेख किया जाएगा। इमरान ने इस आदेश पर तुरंत रोक लगाने और इसे रद्द करने की अपील की है।