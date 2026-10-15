प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में उतरे अनुपम खेर, बोले- शोर मचाने से बात सच नहीं होती

अनुपम अमेरिका, कनाडा के 18 शहरों में अपने नाटक 'जाने पहचाने अनजाने' के अंतिम चरण के दौरे पर हैं।

इस दौरान भारतीय समुदाय से मिले प्यार और सम्मान से वो काफी भावुक दिखे। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि वो सिर्फ आलोचना से बचने के लिए चुप नहीं बैठना चाहते।

उनका कहना है कि अगर प्रदर्शनकारियों की बात सुनी जानी चाहिए तो उनसे असहमत लोगों और सरकार के समर्थकों की आवाज सुनना भी उतना ही जरूरी है।