अभिजीत सावंत ने याद किए अपने संघर्ष के दिन (तस्वीर: एक्स)

अभिजीत सावंत ने संघर्ष के दिनों को किया याद, बोले- गाने के 50 रुपये मिलते थे

लेखन सयाली 06:23 pm Oct 16, 202606:23 pm

क्या है खबर?

'मोहब्बतें लुटाऊंगा' और 'मर जावा मिट जावा' जैसे मशहूर गानों को अपनी आवाज देने वाले अभिजीत सावंत लाखों दिलों पर राज करते हैं। 'इंडियन आइडल' शो का पहला सीजन जीतने के बाद वह एक बार फिर 'इंडियन आइडल लेजेंड्स रिटर्न' में अपने सुरों का जादू बिखेरने वाले हैं। इस बीच अभिजीत ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया और बताया कि वह कैसे छोटे-छोटे पंडालों में 50 रुपये के बदले गाना गाया करते थे।