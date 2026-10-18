आमिर खान की एक्शन में वापसी

आमिर खान का बड़ा अंतरराष्ट्रीय धमाका, हांगकांग के दिग्गज स्टीफन चाउ से मिलाया हाथ

लेखन सयाली 03:01 pm Oct 18, 202603:01 pm

क्या है खबर?

अभिनेता आमिर खान एक बार फिर एक्शन फिल्मों में लक आजमाने का मन बना रहे हैं। खबरों के मुताबिक, वह एक एक्शन फिल्म के लिए हांगकांग के मशहूर फिल्म निर्माता और अभिनेता स्टीफन चाउ के साथ बातचीत कर रहे हैं। मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, ये फिल्म मार्शल आर्ट और कॉमेडी का एक अनोखा संगम हो सकती है, जो अभी अपने शुरुआती चरण में है। बताया जा रहा है कि ये आमिर खान प्रोडक्शंस का अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट होगा।