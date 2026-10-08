यह शुल्क 2,000 रुपये से ज्यादा के योग्य मर्चेंट लेनदेन पर लगाया जाना है

UPI पर लगने वाला शुल्क देरी से होगा लागू? जनवरी तक बढ़ सकती है तारीख

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:30 pm Oct 08, 202602:30 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर इस महीने से लगने वाले शुल्क को कुछ समय के लिए टाल सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार 2,000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट लेनदेन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत शुल्क को कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह शुल्क 15 अक्टूबर से लागू होना था, लेकिन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है।