छोटे कारोबारों को मजबूत करेगी सरकार की नई योजना, 10,000 करोड़ रुपये से होगा निवेश

सरकार की योजना इस फंड का फायदा केवल बड़े कारोबारी केंद्रों तक सीमित रखने की नहीं है।

टियर-2 और टियर-3 शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले छोटे और मध्यम कारोबारों को भी मदद देने पर जोर रहेगा। इससे स्थानीय स्तर पर कारोबार और आपूर्ति व्यवस्था मजबूत हो सकती है।

साथ ही नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। यह योजना सरकार की MSME को कर्ज, डिजिटल सुविधाओं और सरकारी खरीद से जोड़ने वाली व्यापक रणनीति का हिस्सा है।