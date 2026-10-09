ग्रीन कार्ड पर रोक के बीच TCS का ऐलान, अमेरिका में 15,000 लोगों को देगी नौकरी

TCS ने कहा है कि वह अमेरिकी सरकार के निर्देशों का पालन करेगी।

कंपनी अगले 5 साल में अमेरिका में 15,000 और लोगों को नौकरी देने की योजना पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य वहां अपने स्थानीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना है।

कंपनी के मुताबिक, अमेरिका में उसके 31 कार्यालय और कामकाज से जुड़े केंद्र हैं। वहां पहले से बड़ी संख्या में स्थानीय कर्मचारी काम करते हैं और कंपनी आगे भी इसी दिशा में भर्ती जारी रखना चाहती है।