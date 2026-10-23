चांदी की कीमत 2 लाख रुपये से नीचे

चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, 2 लाख रुपये प्रति किलो से नीचे आया भाव

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:17 pm Oct 23, 202604:17 pm

क्या है खबर?

चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। शुक्रवार (23 अक्टूबर) को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का भाव 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे आ गया। कारोबार के दौरान इसकी कीमत करीब 4,500 रुपये गिरकर 1.95 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। चांदी अपने 4.20 लाख रुपये के रिकॉर्ड स्तर से करीब 53.5 फीसदी नीचे कारोबार कर रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इसकी कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है।