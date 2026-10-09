माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रीन कार्ड प्रोग्राम से सस्पेंड होने पर दी सफाई, कहा- ज्यादातर कर्मचारी अमेरिकी नागरिक

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने माइक्रोसॉफ्ट पर अमेरिकी कर्मचारियों की जगह विदेशी लोगों को नौकरी देने का आरोप लगाया था।

उन्होंने कहा कि कंपनी ने 2025 में करीब 6,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। माइक्रोसॉफ्ट ने जवाब में कहा कि उसके H-1B कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन का स्तर भी ऊंचा रहा है।

अमेरिकी प्रशासन विदेशी कर्मचारियों की भर्ती पर सख्ती बढ़ा रहा है और कंपनियों से अमेरिकी लोगों को अधिक अवसर देने की मांग कर रहा है।