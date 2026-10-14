रेलवे बोनस 2026: किन कर्मचारियों को कितना पैसा मिलेगा?

सरकार की मंजूरी के मुताबिक, हर पात्र कर्मचारी को 78 दिन के बोनस के रूप में अधिकतम 17,951 रुपये मिलेंगे।

इसकी गणना के लिए 7,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा तय है। यह सीमा 2014-15 से नहीं बदली है। इसलिए ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी इसी आधार पर बोनस मिलेगा।

रेलवे कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस सीमा को बढ़ाकर 18,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं, ताकि बोनस की रकम बढ़ सके।