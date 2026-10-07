भारत में बढ़ेगा वेनेजुएला के तेल का आयात, अक्टूबर में दोगुने से ज्यादा का अनुमान

भारत अभी भी रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन सितंबर में कुल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी घटकर करीब 35 प्रतिशत रह गई, जो जुलाई में 56 प्रतिशत थी।

दूसरी ओर, वेनेजुएला का तेल रूसी यूराल के मुकाबले कम कीमत पर मिल रहा है। इससे लंबी दूरी और ज्यादा ढुलाई का खर्च कुछ हद तक संभालना आसान हो जाता है।

इसी वजह से भारतीय रिफाइनर अपनी खरीद के स्रोत बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं।