IMF ने भारत के विकास पूर्वानुमान को बढ़ाया

IMF ने भारत के विकास दर के पूर्वानुमान को बढ़ाया, 6.4 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया

लेखन गजेंद्र 09:03 am Oct 13, 202609:03 am

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के अनुमान में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। उसने जुलाई में अनुमानित दर 6.4 प्रतिशत से 7 प्रतिशत कर दी है। IMF की ओर से अक्टूबर के विश्व आर्थिक आउटलुक (WEO) में वृद्धि दर की बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि देश की आर्थिक गति अगले 2 वित्तीय वर्षों में मजबूत बनी रहेगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमान आर्थिक सुधार के बीच यह संशोधन हुआ है।