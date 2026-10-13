AI कंपनियों के शेयर गिरे तो दुनियाभर के बाजारों पर पड़ेगा असर, IMF ने जताई चिंता

IMF ने AI कंपनियों के बढ़ते कर्ज के अलावा सरकारी उधारी और बड़े साइबर हमले को भी वित्तीय स्थिरता के लिए प्रमुख खतरा बताया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 3 वर्षों में बड़ी बुनियादी ढांचा कंपनियों और कमजोर AI कंपनियों के बीच करीब 300 अरब डॉलर के सौदे हुए।

इसके साथ 650 अरब डॉलर का कर्ज और भविष्य में 1.4 लाख करोड़ डॉलर की वित्तीय प्रतिबद्धताएं जुड़ी हैं। बाजार में गिरावट आने पर कर्ज का दबाव नुकसान बढ़ा सकता है।