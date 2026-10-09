इस फैसले के बाद प्रभावित कंपनियां नए आवेदन जमा नहीं कर सकेंगी

ग्रीन कार्ड फ्रीज से TCS, इंफोसिस और विप्रो के कर्मचारियों की चिंता बढ़ी, अब आगे क्या?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:59 am Oct 09, 202609:59 am

क्या है खबर?

अमेरिका में नौकरी करने और वहीं स्थायी रूप से बसने का सपना देख रहे भारतीय IT कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रंप प्रशासन ने TCS, इंफोसिस, विप्रो और HCL जैसी भारतीय कंपनियों समेत कई बड़ी टेक कंपनियों को ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया से जुड़े PERM कार्यक्रम से निलंबित कर दिया है। इस फैसले के बाद प्रभावित कंपनियां नए आवेदन जमा नहीं कर सकेंगी और उनके कर्मचारियों के लिए अमेरिका में स्थायी निवास पाने का रास्ता धीमा पड़ सकता है।