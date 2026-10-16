सरकार ने बढ़ाया पेट्रोल पर निर्यात शुल्क, डीजल पर शुल्क आधा किया

सरकार पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर लगने वाले निर्यात शुल्क की हर 2 सप्ताह में समीक्षा करती है।

इस दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और संबंधित ईंधनों की औसत कीमतों को ध्यान में रखकर नई दरें तय की जाती हैं। इस बार पेट्रोल पर शुल्क बढ़ाया गया है, जबकि डीजल पर इसे कम किया गया है।

हालांकि, इन बदलावों का घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों पर असर नहीं पड़ेगा।