कनाडा की कंपनी खरीदेगी IDBI बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी

IDBI बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी कनाडा की कंपनी, 53,000 करोड़ रुपये में होगा सौदा

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:42 pm Oct 14, 202605:42 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने बुधवार (14 अक्टूबर) को IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स से जुड़ी इकाई कनाडा इंक बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी। इस सौदे की कुल कीमत 5.6 अरब डॉलर (लगभग 53,000 करोड़ रुपये) तय की गई है। इस फैसले के बाद IDBI बैंक के मालिकाना हक में बड़ा बदलाव होगा, लेकिन बैंक का मौजूदा नाम बरकरार रहेगा।