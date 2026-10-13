BMW में 8,000 नौकरियों की कटौती की तैयारी

BMW में 8,000 नौकरियों की कटौती की तैयारी, कर्मचारियों की भीड़ से HR पोर्टल ठप

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:41 am Oct 13, 202610:41 am

क्या है खबर?

कार निर्माता दिग्गज कंपनी BMW ने बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी की योजना बनाई है। इससे कंपनी के मानव संसाधन (HR) सिस्टम को तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा है। दरअसल, कंपनी ने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक नौकरी छोड़ने की योजना शुरू की, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग पोर्टल पर पहुंच गए। इससे सिस्टम धीमा पड़ गया और कुछ समय के लिए बंद हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 40,000 कर्मचारी इससे जुड़े प्रस्ताव देख सकते थे।