UPI शुल्क टलने पर अशनीर ग्रोवर का तंज

UPI शुल्क टलने पर अशनीर ग्रोवर का तंज, बोले- 2047 की दिवाली तक टाल दो फैसला

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:59 pm Oct 13, 202603:59 pm

क्या है खबर?

UPI भुगतान पर शुल्क लगाने का फैसला टाले जाने के बाद भारत-पे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस फैसले को 2047 की दिवाली तक टालने की बात कही है। ग्रोवर इससे पहले भी UPI पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव की आलोचना कर चुके हैं। उनका मानना रहा है कि UPI पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।