UPI पर लगने वाला शुल्क फिलहाल टला, दिवाली के बाद लागू हो सकते हैं नए नियम

MDR शुल्क लागू करने की योजना का कारोबारी संगठनों, वित्तीय तकनीक कंपनियों और भुगतान सेवा देने वाली कंपनियों ने विरोध किया है।

उनका कहना है कि त्योहारों के समय नया शुल्क लागू होने से कारोबारियों का खर्च बढ़ सकता है। यह भी आशंका है कि दुकानदार इस खर्च का बोझ ग्राहकों पर डाल सकते हैं।

UPI का इस्तेमाल छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबार तक करते हैं। ऐसे में शुल्क का असर देशभर के लाखों कारोबारियों पर पड़ सकता है।