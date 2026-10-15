जर्मनी में एक अपार्टमेंट में आग लगने से सिविन, नोवा और अंजलि की मौत हुई है (बाएं से)

जर्मनी में एक अपार्टमेंट में आग लगने से 3 भारतीयों की मौत, जानिए कौन हैं तीनों

लेखन गजेंद्र 08:04 pm Oct 15, 202608:04 pm

क्या है खबर?

जर्मनी के बोचम में 14 अक्टूबर को एक आवासीय इमारत में आग लगने से 3 भारतीय नागरिकों को मौत हो गई है। तीनों मृतक केरलम के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान कोल्लम की अंजली एस जॉय (27), इडुक्की की नोवा साबू (25) और एर्नाकुलम के सिविन जॉनी (25) के रूप में हुई है। पुलिस को शक है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है, जिसके तहत इमारत में रहने वाले 41 वर्षीय रोमानियाई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।