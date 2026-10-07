श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की पत्नी शिरंथी गिरफ्तार, ये है आरोप

शिरंथी 16 सितंबर को आंखों के इलाज के लिए सिंगापुर गई थीं, जहां से 5 अक्टूबर को श्रीलंका लौटीं। इसके बाद रिश्वतखोरी-भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग CIABOC के अधिकारी बुधवार को उनके घर पहुंचे।

बता दें कि अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए शिरंथी ने अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की गई है।

महिंदा राजपक्षे के प्रवक्ता मनोज गामागे ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि पैसा सिरिलिया के खातों में सुरक्षित है।