सऊदी कोर्ट ने फेसबुक पर पैगंबर को लेकर टिप्पणी करने वाले श्रीलंकाई युवक को बरी किया
क्या है खबर?
सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक पर पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले श्रीलंका के हिंदू नागरिक अनोजन सिवरासा (27) को बरी कर दिया है। सिवरासा को सितंबर में सऊदी अरब की एक अपीलीय अदालत ने इस्लाम और पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ ईशनिंदा का दोषी पाकर मौत की सजा सुनाई थी। कोलंबो के उप विदेश मंत्री अरुण हेमचंद्र ने इस खबर की पुष्टि की है और दोनों देशों के कानूनी टीमों के प्रयासों को धन्यवाद दिया है।
घटना
क्या है मामला?
सिवरासा सऊदी में प्रवासी मजदूर है। जून के अंत में, हिंदू तीर्थयात्रियों के पीछे चल रहे एक कुत्ते को लात मारते हुए एक युवक का फुटेज सोशल मीडिया पर आया, जिससे ऑनलाइन धार्मिक बहस छिड़ गई।
इसी दौरान, एक उपयोगकर्ता ने हिंदू देवता के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की, जिसके जवाब में सिवरासा ने तमिल में पैगंबर मुहम्मद का अपमान किया।
हालांकि, सिवारासा ने तुरंत टिप्पणी हटा दी और माफी मांगी, लेकिन उसे जुलाई में गिरफ्तार कर लिया गया।
सजा
सुनाई गई थी मौत की सजा
अल-अहसा आपराधिक कोर्ट ने जुलाई में सिवरासा को दोषी ठहराते हुए 5 साल की कैद और 30 लाख सऊदी रियाल (लगभग 8 लाख डॉलर) का जुर्माना सुनाया था।
कोर्ट ने उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने और फेसबुक अकाउंट को बंद करने का भी आदेश दिया। इस फैसले के खिलाफ अपील की गई, लेकिन पूर्वी क्षेत्र की अपील अदालत ने उसे दोषी पाकर मौत की सजा सुनाई।
अभी स्पष्ट नहीं है कि सिवरासा हिरासत में रहेंगे या जल्द छूट जाएंगे।
जेल
जेल में श्रीलंकाई नागरिक पर हुआ हमला
मानवाधिकार से संबंधित एक संगठन ने बताया कि सिवरासा 10 महीने पहले सऊदी गया था। वह अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता सदस्य है।
बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को हिरासत में एक कैदी ने शिवरासा पर छोटे हथियार से हमला किया, जिससे उनके सिर और चेहरे पर चोटें आईं थी।
बता दें कि सऊदी अरब ने पिछले एक दशक में 2,000 से अधिक लोगों को फांसी दी है, जिनमें अधिकतर मामले कानून का उल्लंघन है।