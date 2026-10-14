सऊदी कोर्ट ने फेसबुक पर पैगंबर को लेकर टिप्पणी करने वाले श्रीलंकाई युवक को बरी किया

सऊदी कोर्ट ने फेसबुक पर पैगंबर को लेकर टिप्पणी करने वाले श्रीलंकाई युवक को बरी किया

लेखन गजेंद्र 02:33 pm Oct 14, 202602:33 pm

क्या है खबर?

सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक पर पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले श्रीलंका के हिंदू नागरिक अनोजन सिवरासा (27) को बरी कर दिया है। सिवरासा को सितंबर में सऊदी अरब की एक अपीलीय अदालत ने इस्लाम और पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ ईशनिंदा का दोषी पाकर मौत की सजा सुनाई थी। कोलंबो के उप विदेश मंत्री अरुण हेमचंद्र ने इस खबर की पुष्टि की है और दोनों देशों के कानूनी टीमों के प्रयासों को धन्यवाद दिया है।