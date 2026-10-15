इथियोपिया में अगवा 4 पंजाबी नागरिकों को वापस लाने की कोशिश कर रही सरकार

इथियोपिया में अगवा 4 पंजाबी नागरिकों को वापस लाने की कोशिश कर रही सरकार

लेखन गजेंद्र 06:48 pm Oct 15, 202606:48 pm

क्या है खबर?

इथियोपिया में पिछले महीने अगवा हुए 4 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार काम कर रही है और जल्द ही उनको वापस लाया जाएगा। यह जानकारी अदीस अबाबा में स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार को दी है। दूतावास ने कहा कि सरकार पंजाब के चारों नागरिकों को स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बचा लिया गया था और वे सुरक्षित हैं। उनकी वापसी और सुरक्षा के लिए वे लगातार स्थानीय अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं।