पोलैंड के हाई स्कूल में 19 वर्षीय छात्र ने चाकू से हमला किया, 7 लोग घायल

मेयर ने बताया कि मामले की जांच पूरी होने तक स्कूल को बंद कर दिया गया है। शहर के अन्य स्कूलों को सुरक्षित करने के लिए अधिकारियों ने कदम उठाए हैं।

बता दें कि पोलैंड में स्कूलों पर हमले आम बात नहीं हैं। हालांकि, पिछले महीने दक्षिण-पूर्वी पोलैंड में एक कैथोलिक कॉन्वेंट में हुई चाकूबाजी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 4 अन्य लोग घायल हुए थे।

पुलिस ने एक को हिरासत में लिया था।