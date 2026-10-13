पाकिस्तान के पंजाब में यात्री ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतरी

पाकिस्तान के पंजाब में यात्री ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतरे, 5 की मौत

लेखन गजेंद्र 12:14 pm Oct 13, 202612:14 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंगलवार तड़के बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। यहां बंदरगाह शहर कराची से पेशावर जा रही रहमान बाबा एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा मुल्तान जिले के शेर शाह स्टेशन के पास हुआ। बचाव दल ने घटनास्थल पहुंचकर कई लोगों को ट्रेन से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 30 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।