पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल की छत गिरने से एक शिक्षक समेत 21 बच्चों की मौत

पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल की छत गिरने से एक शिक्षक समेत 21 बच्चों की मौत

लेखन गजेंद्र 12:20 pm Oct 15, 202612:20 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के पेशावर में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां के दिर कॉलोनी में एक निजी स्कूल की छत गिरने से 20 छात्रों और एक महिला शिक्षिका सहित 21 लोगों की मौत हो गई। लेडी रीडिंग अस्पताल के प्रवक्ता मुहम्मद आसिम ने बताया कि जान गंवाने वाले सभी बच्चों की उम्र 13 से कम है। हादसे के बाद अस्पताल 17 बच्चे घायल अवस्था में लाए गए थे, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ा है।