रियाद हवाई अड्डे पर हुए मिसाइल हमले में एक भारतीय की भी मौत हुई है

रियाद हवाई अड्डे पर हुए मिसाइल हमले में एक भारतीय की मौत, 10 अन्य घायल

लेखन भारत शर्मा 10:27 pm Oct 11, 202610:27 pm

क्या है खबर?

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा शनिवार (10 अक्टूबर) को किए गए भीषण बैलिस्टिक मिसाइल हमले से बड़ी दुखद खबर आई है। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए 11 भारतीय नागरिकों में से एक ने रविवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि की है। अब हमले में मृतकों संख्या 12 हो गई है, जबकि 300 से अधिक घायल हैं।