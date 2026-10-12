रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार

रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ये है उपलब्धि

लेखन गजेंद्र 03:52 pm Oct 12, 202603:52 pm

क्या है खबर?

नोबेल पुरस्कार समिति ने सोमवार को आर्थिक विज्ञान में 2026 का नोबेल पुरस्कार घोषित कर दिया है। यह पुरस्कार रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को मिला है। समिति ने एक्स पर बताया कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में इकोनॉमिक साइंसेज़ में 2026 का स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफ़ोर्ड को देने का फैसला किया है। दोनों को यह पुरस्कार 'मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन की माइक्रोइकोनॉमिक नींव के लिए दिया गया है।