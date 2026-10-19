फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हिंसक प्रदर्शन पर कहा- दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी

लेखन गजेंद्र 09:45 am Oct 19, 202609:45 am

क्या है खबर?

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने देश में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा को अनुचित बताते हुए दंगे और लूटपाट में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए मैक्रों ने हो रहे प्रदर्शनों पर पुलिस की प्रतिक्रिया में 'पूर्ण पारदर्शिता' का वादा किया और कहा कि जिन्होंने तोड़फोड़ की है उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फ्रांसीसी नेता ने कहा, "आज रात हम सभी क्रोध और शर्म महसूस कर रहे हैं।"