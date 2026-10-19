फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने कुछ शहरों में आंशिक कर्फ्यू का निर्देश दिया

फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने कुछ शहरों में आंशिक कर्फ्यू का निर्देश दिया

लेखन गजेंद्र 05:45 pm Oct 19, 202605:45 pm

क्या है खबर?

फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने पिछले कई दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए कुछ शहरों में आंशिक कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह कदम लोगों और दुकानों की सुरक्षा के लिए उठाया है। लेकोर्नू का कहना है कि लोग जानना चाहते हैं कि हमारे देश में यह हिंसा कैसे भड़की। फ्रांस में सप्ताहांत में हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान दंगा और हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लगभग 80 प्रतिशत लोगों पर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं।