ड्रग्स तस्करों का पीछा करते भारत में घुसे 2 बांग्लादेशी पुलिसकर्मी, BSF ने वापस भेजा

डेली स्टार के मुताबिक, ब्राह्मणपारा थाने के सहायक सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान हुसैन और कांस्टेबल रोहित दीवान को शुक्रवार दोपहर करीब 1:50 बजे कुमिला सीमा पर फ्लैग मीटिंग के बाद बांग्लादेशी क्षेत्र में वापस लाया गया।

पुलिस ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी जब ड्रग्स तस्करों का पीछा करते हुए भारतीय सीमा में घुसे थे, तब उन्हें स्थानीय लोगों ने पकड़कर BSF के हवाले कर दिया था।

घटना के समय पुलिसकर्मियों के हथियार गश्ती वाहन में थे, जिससे कोई दिक्कत नहीं हुई।