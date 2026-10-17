बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में समुद्रतटीय रिसॉर्ट में भीषण आग से 10 लोगों की मौत हो गई

बांग्लादेश: कॉक्स बाजार के समुद्रतटीय रिसॉर्ट में भीषण आग से 10 लोगों की मौत, कई लापता

लेखन भारत शर्मा 06:53 pm Oct 17, 202606:53 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कॉक्स बाजार जिला स्थित एक तीन मंजिला समुद्रतटीय रिसॉर्ट में शनिवार सुबह अचानक लगी भीषण आग से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 9 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बांस और लकड़ी से बनी यह खूबसूरत इमारत देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने या लापता होने की आशंका है, जिससे मृतकों का आंकड़ा बढ़ने का अनुमान है।