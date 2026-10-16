तलाक से टूटे युजवेंद्र चहल को लगी थी शराब की लत, 26 दिन रहे रिहैब में

चहल ने कहा, "ज्यादा हो गया था। मैंने हद पार कर दी थी। मैं रिहैब सेंटर गया जहां 26 दिन तक रहा। अब मुझे पता है कि शराब पीने को कैसे संभालना है, क्या करना है और चीजें कैसे काम करती हैं। अपनी निजी जिंदगी में भी मैं चीजों को ज्यादा परिपक्वता से समझने लगा। मेरी भावनाएं भी थोड़ी शांत हुई हैं। भावनाएं अब भी हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता कि हर छोटी-छोटी बात पर वे बाहर आ जाएं।"