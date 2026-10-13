ऑस्ट्रेलिया की डरबन टेस्ट में जीत के बाद WTC की अंक तालिका में कैसी है स्थिति?

इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने WTC की अंक तालिका में पहले स्थान पर स्थिति और मजबूत कर ली है।

टीम के 108 अंक और 81.82 अंक प्रतिशत हो गए हैं।

टीम ने इस सत्र में 9 मैच जीते हैं और सिर्फ 2 मुकाबलों में हारी है। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका टीम 60 अंक प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर चली गई है।

दक्षिण अफ्रीका ने इस सत्र में 3 टेस्ट अपने नाम किए हैं और 2 मुकाबले हारे हैं।