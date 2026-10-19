28 अक्टूबर को नीलामी होगी (फाइल तस्वीर)

WPL 2027 नीलामी: 27 जगहों के लिए 146 खिलाड़ी दावेदारी पेश करेंगे, जानिए पूरी जानकारी

लेखन आदर्श कुमार 08:34 pm Oct 19, 202608:34 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 की नीलामी 28 अक्टूबर को केरल के कोच्चि में आयोजित होगी। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, इस नीलामी में 146 खिलाड़ियों की किस्मत दांव पर होगी, जबकि टीमों के पास कुल 27 जगहें खाली हैं। इनमें भारतीय खिलाड़ियों के लिए 20 और विदेशी खिलाड़ियों के लिए 7 जगहें उपलब्ध हैं। ऐसे में खिलाड़ियों के बीच इन सीमित जगहों के लिए मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।