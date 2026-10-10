न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर हुए विलियम ओ रूर्के

ओ रूर्के की चोट ने न्यूजीलैंड में घरेलू अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने की उनकी उम्मीदों को एक बार फिर टाल दिया है।

वह अप्रैल 2025 के बाद से घरेलू मैदान पर कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल सके हैं।

पीठ में तनाव संबंधी फ्रैक्चर के कारण वह पिछली गर्मियों में भी मैदान से दूर रहे थे।

7 महीने तक टीम से बाहर रहने के बाद उन्होंने अप्रैल में बांग्लादेश दौरे पर वापसी की और सभी वनडे मुकाबलों में हिस्सा लिया था।