अफगानिस्तान टी-20 सीरीज से वैभव सूर्यवंशी क्यों बाहर रहे? गौतम गंभीर ने बताई इसकी पूरी वजह

गंभीर ने बताया कि उन्होंने सूर्यवंशी से टीम में मौका नहीं मिलने को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा कि अच्छी फॉर्म के बावजूद किसी खिलाड़ी को तुरंत टीम में जगह नहीं मिलती।

उन्होंने वैभव को समझाया कि लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों की वजह से उन्हें अपने मौके का इंतजार करना पड़ेगा।

'फॉलो द ब्लूज' में गंभीर ने कहा, "यह मेरे लिए भी नया अनुभव था। वैभव अच्छी फॉर्म में था, लेकिन उसे इंतजार करना पड़ा।"